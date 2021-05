Sylvinho descarta priorizar competições no Corinthians: ‘Prioridade é o próximo jogo’ Apesar do calendário apertado e com decisões em pouco tempo, novo técnico do Timão não pensa em focar em uma ou outra, mas sim em otimizar o tempo de trabalho

Poucos dias depois de ser apresentado no Corinthians, Sylvinho já vai estrear no Campeonato Brasileiro e logo em seguida iniciará a disputa da terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, nem bem chegou e já terá uma decisão pela frente. No entanto, esses desafios do calendário não farão com que ele priorize uma competição ou outra. O objetivo será trabalhar para otimizar o tempo.

Neste domingo, pela primeira rodada do Brasileirão, o Timão recebe o Atlético-GO, na Neo Química Arena. O jogo marcará a estreia de Sylvinho como técnico alvinegro. Logo nas próximas quartas-feiras, ou seja, em 15 dias, a equipe vai decidir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o próprio Dragão. Mesmo assim, ele não pensa em dar preferência a um torneio.

– Não vamos priorizar nada, a prioridade é o próximo jogo. O tempo é escasso, essa globalização do futebol ficou bonito, porque sabemos um dos dias antes para tirar o pé, guardar combustível, recuperação, mas dá para se trabalhar Aprendi com grandes treinadores, assim vi e fui treinado – declarou.

Com pouco tempo para treinar entre um jogo e outro, além da impossibilidade de dar uma recuperação adequada ao elenco, o objetivo é otimizar o período com outras formas de trabalhar e priorizar aquilo que gostaria de tirar dos atletas. Para Sylvinho, tudo isso é um processo desafiador para encarar.

– As imagens falam mais do que palavras e muitas vezes você tem dentro a imagem e a metodologia com o queremos e com isso conseguimos otimizar tempo, ganhar tempo para poder ir aperfeiçoando o que queremos do atleta, que precisa entrar em campo e entender que aquilo é treino e vai ser levado ao campo. Processo desafiador e bonito e precisamos encontrar uma forma para otimizar – concluiu o novo treinador corintiano.

Nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, contra o River Plate-PAR, Sylvinho vai assistir ao jogo de um camarote da Neo Química Arena, já que quem vai comandar o time em campo é o interino Fernando Lázaro. Vale lembrar que o Timão já está eliminado da competição e vai apenas cumpri tabela.

