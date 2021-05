Sylvinho aponta falhas no Corinthians em estreia com derrota para Atlético-GO

O Corinthians estreou neste domingo, no Campeonato Brasileiro, com derrota para o Atlético Goianiense, em plena Neo Química Arena, em São Paulo. Foi a primeira partida de Sylvinho como técnico à frente da equipe da capital paulista. Em entrevista coletiva após a partida, reconheceu alguns erros que terão que ser ajustados ao longo da temporada, segundo sua análise.

“O nosso campo é muito rápido e com a chuva acelerou muito o jogo. Ficamos nervosos, sobretudo na construção, erramos mais passes laterais, passes entre linhas também erramos. Esse passe mais preciso foi se acertando e no segundo tempo começou a dar uma sequência maior. É algo que, sim, tem que buscar e trabalhar pra facilitar”, disse o recém-chegado técnico do Corinthians.

A má atuação da equipe refletiu no entrosamento, que ainda está pecando. Para o estreante, isso não deu o andamento necessário: “Pecamos nessa saída de bola, não foi precisa, não foi boa, o time acaba não andando. Para isso precisa ter segurança nos passes”, opinou.

Mas, de acordo com sua avaliação, o time nos quesitos de entrega e estratégia de jogo “entregaram tudo, mesmo com pouco tempo entenderam tanto a parte defensiva, de construção, a vontade, o desejo e a marcação, que são a cara do Corinthians”, concluiu.

Nesta quarta-feira, o Corinthians enfrente novamente o Atlético Goianiense, mas pela Copa do Brasil, no primeiro jogo da terceira fase, que será disputado mais uma vez em São Paulo.

