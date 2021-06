Sylvinho aponta evolução nos ‘olhos’ dos jogadores do time do Corinthians

O empate, por 1 a 1, com o Palmeiras, no Allianz Parque, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o técnico Sylvinho entusiasmado. Após a partida, eme entrevista coletiva, o treinador destacou a evolução coletiva e individual do time do Corinthians, além da força psicológica, após tomar o gol do rival aos dois minutos de partida.

“Acredito que é muito bonito de ver a entrega dos atletas. Não é uma evolução somente coletiva, mas é individual, de organização, de entrega, sempre vou falar isso. Vi nos olhos dos atletas e eles realmente querem. Mesmo tomando um gol na casa do adversário tivemos uma cabeça boa, mantivemos a calma”, afirmou o treinador, que pediu tempo para apresentar um padrão mais adequado a este elenco.

“Acredito que esse processo de evolução, buscar esse padrão, conexões, entregas, tem muita coisa e leva tempo. Estamos trabalhando para que isso vire um padrão de time”, afirmou Sylvinho, que soma cinco partidas no comando do time. São duas derrotas, dois empates e uma vitória.

Com quatro pontos em três rodadas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 20h30, na Neo Química Arena.

