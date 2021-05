Sylvinho aparece no BID e técnico já pode estrear pelo Corinthians

Falta pouco para Sylvinho iniciar sua trajetória como técnico do Corinthians. Nesta sexta-feira, mais um passo burocrático foi dado para isso, já que o nome do treinador foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e ele está liberado para estrear pelo clube neste domingo, contra o Atlético-GO.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA

> Confira os 20 técnicos da Série A do Brasileirão

Anunciado no último domingo como substituto de Vagner Mancini, demitido há cerca de duas semanas, Sylvinho chegou no Brasil na última terça-feira, já que reside em Portugal. No mesmo dia, ele concedeu entrevista coletiva em sua apresentação e comandou treinamento na parte da tarde no CT Joaquim Grava.

Na quarta-feira, no duelo com o River Plate-PAR, Sylvinho assistiu à goleada por 4 a 0 de um dos camarotes da Neo Química Arena, pois não tinha as liberações para atuar na beira do campo. Essa função ficou a cargo de Fernando Lázaro, que foi o treinador interino do Timão nesse período sem um nome definido.

Mesmo assim, o novo comandante corintiano esteve nos vestiários, passou orientações e motivou os jogadores antes, durante e depois da partida que marcou a despedida do Alvinegro desta edição da Copa Sul-Americana.

Agora, com o nome publicado no órgão de registros da CBF, Sylvinho está pronto e liberado para fazer sua estreia como técnico do Corinthians, onde já havia passado como jogador de base e profissional, e como auxiliar da comissão técnica fixa. O primeiro jogo do ex-lateral-esquerdo será diante do Atlético-GO, neste domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também