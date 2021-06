Sylvinho analisa sua primeira vitória em casa pelo Corinthians e explica alterações: ‘Estavam exaustos’

Demorou, mas finalmente o Corinthians conseguiu vencer em casa ao bater o Sport por 2 a 1, nesta quinta-feira, pela sexta rodada do Brasileirão-2021. O triunfo na Neo Química Arena foi especial para Sylvinho, já que foi o seu primeiro como mandante desde que assumiu a função de técnico. Ele celebrou a vitória e explicou o motivo pelo qual fez suas substituições na segunda etapa.

Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador corintiano comemorou o feito após quase um mês de sua estreia e não escondeu a felicidade, mas fez questão de colocar na conta dos atletas esses três pontos importantes.

– Muito importante vencer em casa, a gene vem de alguns resultados que não foram bons, campeonato equilibrado, difícil, e é muito importante somar em casa os pontos e hoje nos conseguimos. A sensação e muito boa, além da vitória, nos construímos muito bem essa vitória, foi de uma boa performance, foi de marcar alto o adversário, de buscar chances de gols, e eu estou feliz, a sensação é feliz pela vitória rodos atletas – declarou.

Embora tenha construído o resultado de forma tranquila, o Corinthians viu o Sport crescer na segunda etapa e descontar o placar, levando uma pressão enorme em busca do empate no fim da partida. Para Sylvinho, isso é natural pela vantagem no placar e as substituições do adversário, mas ressaltou a performance da equipe no primeiro tempo, que iniciou a vitória.

– Um time que está perdendo de 2 a 0, as substituições mesmo do adversário, com dois atacantes, trouxe uma densidade maior de atletas para o nosso campo, e quando fizeram o gol piorou nos últimos dez minutos, é normal, Conseguimos alguns contra-ataques, voltamos para o campo do adversário, tivemos a situação de um terceiro gol… Quero ressaltar que foram 15 minutos difíceis, mas nos tivemos uma boa performance no primeiro empo, merecemos o gol, o VAR está correto, tivemos uma boa performance no segundo tempo fazendo o segundo gol – analisou o comandante alvinegro.

Por fim, ele explicou o porquê das substituições que fez no segundo tempo, que foram contestadas por parte da torcida, que entendeu que acabaram chamando o adversário a atacar e não surtiram efeito para ampliar o placar. Para o treinador, porém, as alterações foram necessárias por conta da condição física dos atletas, alguns até pediram para sair pelo cansaço.

– As substituições, nós já imaginávamos, o Gustavo cansou, era até um pouco antes, eu segurei o máximo possível, o Cantillo pediu para sair, é um atleta que vem com bastante jogos também, uma minutagem alta e o próprio Vitinho, que está sem jogar, também pediu para sair, as substituições foram em decorrência de que os atletas estavam exaustos – concluiu.

O Corinthians de Sylvinho chegou a oito pontos no Brasileirão e está na 10ª posição na tabela. No próximo domingo, o time vai até o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense, no Maracanã, às 16h, pela 7ª rodada do campeonato.

Sylvinho comemorou vitória (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

