Sylvinho admite Corinthians com pouca inspiração, mas exalta peso de vitória sobre Flu: ‘Muito importante’ Treinador reconhece que o seu time ficou devendo melhor futebol e conseguiu criar poucas jogadas ofensivas, mas elogia rival e destaca fato de a equipe ter somado mais 3 pontos

O técnico Sylvinho admitiu que o Corinthians ficou devendo um melhor futebol na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, mas ressaltou que o mais importante foi ter conseguido conquistar a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense e exaltou o peso deste triunfo para a equipe alvinegra na continuidade do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória sobre o rival carioca, o Corinthians assegurou a sua permanência na sexta posição do Brasileirão, mas agora com 40 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, quinto colocado nos critérios de desempate e que na terça-feira não passou de um empate por 0 a 0 com o Bahia, em Salvador. E a vitória em casa, ocorrida após uma derrota por 1 a 0 para o Sport, deixou os corintianos em uma situação melhor na luta direta por uma vaga no G4 da competição.

Ao analisar o triunfo sobre o Flu, Sylvinho admitiu que faltou mais inspiração para a sua equipe na criação de jogadas, sendo que o time perdeu uma peça importante para poder desempenhar esse papel já no início, com Willian pedindo para sair após voltar a sofrer com um desconforto muscular na coxa.

– Não foi um dia dos mais inspirados na parte da construção, foi um jogo dividido até na posse (de bola). Nós tínhamos ideia da posse, de ter amplitude, jogar com cruzamentos, e com o adversário na transição. Quero acreditar, sim, que no começo do jogo tínhamos condições de abrir o placar. Mas, de toda maneira, ganhamos e isso é muito importante – destacou o comandante, em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

E depois Sylvinho lembrou do nível alto de exigência do Brasileirão, no qual também diz acreditar que as partidas ficarão ainda mais complicadas no transcorrer neste segundo turno do torneio.

– Foi uma vitória muito importante, em um campeonato difícil. E eu entendo que os jogos vão ficar cada vez mais difíceis, os jogos estão com um nível de competitividade muito alto – disse o técnico, que voltou a elogiar o papel da torcida para a conquista de novo triunfo em casa, onde a Fiel pôde marcar presença no estádio pela segunda vez nesta edição da competição.

– Esperávamos um jogo muito difícil. Montamos uma estratégia em cima disso. Não queríamos um jogo de transição. Queríamos tirar isso e manter a posse, jogando no campo deles. Em partes conseguimos, em outras, não. Mas é um resultado muito importante. Novamente no estádio e com o torcedor, fica claro que ele empurra e ajuda bastante. Traz uma atmosfera, um grande ambiente. O jogo é difícil, o campeonato é assim. Temos o entendimento que hoje fizemos todo o esforço e contamos com a ajuda do torcedor – destacou Sylvinho.

E o treinador também enalteceu a necessidade de a sua equipe seguir buscando evolução, independentemente de hoje estar em um momento bom no Brasileirão.







– Esse meu trabalho tem quatro meses, ele está crescendo, mas tem bastante coisa para todos nós melhorarmos. Esperamos que essa fase de construção passe rápido e a gente depois comece a almejar coisas importantes – projetou Sylvinho, que nesta quinta-feira começará a preparar a equipe alvinegra para o clássico com o São Paulo, na próxima segunda, às 20h, no Morumbi, pela 27ª rodada do Brasileirão.

