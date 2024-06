Swiss Re Corporate Solutions anuncia Guilherme Perondi Neto como presidente no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 15:37 Para compartilhar:

O executivo Guilherme Perondi Neto assumirá a presidência da Swiss Re Corporate Solutions no Brasil em 1º de julho. Ele sucederá a Angelo Colombo, que acumulava as funções de CEO para Brasil e para América Latina desde 2019, e que seguirá no comando da empresa em nível regional.

Perondi ocupava a vice-presidência executiva para o Brasil, e está na empresa há sete anos. Ele vai gerenciar a estratégia e o desempenho da companhia, que no Brasil é uma joint venture entre a Swiss Re e o Grupo Bradesco Seguros, como foco em seguros corporativos de grande monta.

O novo presidente foi diretor regional de clientes e distribuição para América Latina, diretor da Bradesco Business Division e diretor comercial, além de gerente de distribuição. Com o reforço, a empresa espera dar maior foco tanto à operação no País quanto à filial regional.

“Guilherme traz uma vasta experiência para o cargo, tem um forte perfil no mercado de seguros local e está extremamente familiarizado com o modelo de negócios da nossa empresa e com nossas equipes. Ele participou da jornada da nossa joint venture desde o início e teve um papel fundamental na construção desse canal”, afirma Colombo, em nota.

Entre 2019 e 2023, a Swiss Re Corporate Solutions dobrou de tamanho, chegando a R$ 1,4 bilhão em prêmios emitidos no ano passado.

“Combinar a expertise global da Swiss Re à força da marca Bradesco, com um extenso portfólio e conhecimento local, ajudará a continuar o crescimento sustentável que vimos até agora”, diz Ney Dias, diretor presidente da Bradesco Auto/RE.