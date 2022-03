Swift desconectará entidades russas assim que receber instruções legais para isso

A Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (Swift, na sigla em inglês) divulgou comunicado nesta terça-feira, no qual declara estar em contato com autoridades para entender quais entidades russas estariam sujeitas a medidas de restrição aos seus serviços. Ainda, afirma que a desconexão dessas entidades será feita “assim que recebermos instruções legais” para isso.

“Estamos cientes da declaração conjunta de líderes da Comissão Europeia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, que expressa sua intenção de implementar novas medidas para restringir o acesso de bancos russos selecionados aos nossos serviços de mensagens financeiras. As decisões diplomáticas levaram a Swift aos esforços para acabar com esta crise, e sempre cumpriremos as leis de sanções aplicáveis”, descreve o comunicado.

A Swift também lamenta as “trágicas consequências humanas” da invasão da Ucrânia pela Rússia e destaca que continuará a apoiar “a estabilidade econômica, a resiliência e a prosperidade em todo o sistema financeiro global, para apoiar a resolução e a recuperação de longo prazo”.

Saiba mais