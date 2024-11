Swiatek volta às quadras com vitória de virada sobre Krejcikova no WTA Finals

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/11/2024 - 18:23 Para compartilhar:

A polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, voltou às quadras de tênis neste domingo (3) após dois meses de ausência com uma vitória de virada sobre a tcheca Barbora Krejcikova (13ª) por 4-6, 7-5, 6-2 em Riad, na Arábia Saudita, em sua estreia no WTA Finals.

Na outra partida do primeiro dia do Grupo Laranja, a americana Coco Gauff (3ª) não teve muitas dificuldades para vencer a compatriota Jessica Pegula (6ª), vice-campeã do Masters do ano passado, em dois sets, parciais de 6-3 e 6-2.

Depois de perder o primeiro set e ficar numa desvantagem de 3 a 0 no segundo devido a vários erros não forçados (47), Swiatek conseguiu encontrar consistência para virar a segunda parcial e vencer de forma contundente o terceiro, num jogo que durou 2 horas e 35 minutos.

“Não foi nada fácil. No início eu estava um pouco enferrujada, mas depois consegui encontrar a minha forma de jogar e fiquei mais sólida”, admitiu Swiatek.

A polonesa de 23 anos, que fez uma pausa durante a recente turnê asiática por “motivos pessoais” e mudou recentemente de treinador,jogou pela primeira vez desde a derrota nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, no início de setembro.

Swiatek conquistou seu terceiro título consecutivo de Roland Garros em junho, mas recentemente perdeu o número 1 do mundo no mês passado para a bielorrussa Aryna Sabalenka, que no sábado abriu o torneio com uma vitória por 2 sets a 0 sobre a chinesa Zheng Qinwen no outro grupo da competição.

Para tentar reconquistar o trono no ranking da WTA, a polonesa precisa vencer este Masters e torcer contra Sabalenka, que garantirá o número 1 se vencer os outros dois duelos que tem pendentes em seu grupo.

O WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas do circuito feminino deste ano, é realizado pela primeira vez na Arábia Saudita, país que nos últimos anos optou firmemente por se consolidar no mapa do esporte mundial. Em outubro, Riad já sediou um torneio de exibição de tênis masculino, que atraiu estrelas como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

