Swiatek vence Sabalenka em batalha de mais de 3 horas e conquista WTA 1000 de Madri

A tenista número 1 do mundo, Iga Swiatek, conquistou o torneio WTA 1000 de Madri após uma batalha de mais de três horas contra a número 2, a bielorrussa Aryna Sabalenka, a quem venceu por 7-5, 4-6, 7-6 (9/7) neste sábado (4) na final.

Swiatek conseguiu se salvar em três match points que Sabalenka teve a seu favor: os dois primeiros com 6 a 5 em seu saque, e outro no game decisivo, com 7 pontos a 6.

A polonesa de 22 anos conseguiu vencer pela segunda vez após 3 horas e 11 minutos de jogo, após não aproveitar o primeiro match point quando vencia por 6 pontos a 5.

Swiatek se vingou assim da derrota sofrida há um ano, quando Sabalenka a venceu na final de Madri por 6-3, 3-6 e 6-3.

“Quem vai dizer agora que o tênis feminino é chato?”, disse a campeã assim que a partida terminou na quadra central da Caja Mágica.

“É a final mais intensa e louca que já joguei”, admitiu Swiatek, antes de acrescentar: “Estou muito feliz e orgulhosa porque quando temos jogos como este, onde temos que lutar do início ao fim, tudo fica ainda melhor”.

Obrigada por me motivar e me incentivar a me tornar uma jogadora melhor’, disse ela a sua adversária deste sábado.

– Injeção de confiança –

Com este prêmio tão disputado, Swiatek deu a si mesma um grande impulso de confiança a poucas semans de Roland Garros.

Em primeiro lugar no ranking mundial pela 101ª semana, a tricampeã do torneio parisiense conquistou o terceiro título do ano, o terceiro no WTA 1000, depois de Doha e Miami.

Este primeiro título no saibro madrilenho é também o vigésimo da sua ainda jovem carreira.

Swiatek completou assim a sua coleção de troféus dos principais torneios de saibro, o seu piso preferido, depois de Stuttgart (2022 e 2023), Roma (2021 e 2022) e, claro, Roland Garros (2020, 2022 e 2023).

Num jogo muito equilibrada e cujo nível foi excepcionalmente elevado no segundo e terceiro set, as duas melhores tenistas do mundo travaram uma luta acirrada entre uma – Sabalenka – tentando impor a sua potência, e a outra – Swiatek – arriscando e disposta a todos os esforços defensivos para recuperar o controle de pontos quase perdidos.

Sem abrir uma vantagem maior durante quase duas horas de jogo, Swiatek só conseguiu vencer no tie-break do set decisivo.

– Próxima parada, Roma –

Antes disso, Sabalenka havia tido uma quebra de vantagem no terceiro set (3-1), e teve dois match points, o primeiro com 6 games a 5, mas cometeu falta no primeiro e Swiatek anulou o segundo com um winner de forehand.

“Se eu soubesse, provavelmente estaria aqui com o troféu agora”, disse Sabalenka, quando questionada na coletiva de imprensa sobre o que fez a diferença.

“Acho que ela jogou um pouco melhor nesses momentos importantes”, acrescentou o bielorrussa.

As duas melhores do mundo chegaram à final, assim como em 2023, seguindo caminhos bem diferentes.

Com exceção das quartas de final em três sets com duração de duas horas e meia (contra a brasileira Bia Haddad), Swiatek chegou à final com relativa facilidade: quatro partidas em dois sets, nas quais perdeu apenas 22 games e pouco mais de 1h15 no máximo na quadra.

Já Sabalenka foi a três sets em quatro de suas cinco partidas. Na semifinal contra a número 4 do mundo, Elena Rybakina, precisou lutar durante mais de duas horas e meia.

Com esta vitória, Swiatek saiu vitoriosa nas últimas sete finais que disputou. A sua última derrota foi há exatamente um ano, em Madri.

Antes de se reencontrarem em Roland Garros, Swiatek e Sabalenka devem disputar o WTA 1000 de Roma na próxima semana.

No domingo será disputada a final masculina, entre dois convidados inesperados, o número 8 do mundo Andrey Rublev e o canadense Félix Auger-Aliassime, número 35 do mundo.

