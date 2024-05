Swiatek vence Sabalenka e conquista WTA 1000 de Roma pela 3ª vez

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/05/2024 - 16:27 Para compartilhar:

A tenista número um do ranking mundial, Iga Swiatek, conquistou pela terceira vez na carreira o torneio WTA 1000 de Roma, ao derrotar neste sábado (18) a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2) na final por contundentes parciais de 6-2 e 6-3.

A oito dias do torneio de Roland Garros (26 de maio a 9 de junho), a polonesa de 22 anos reforça ainda mais o seu status de favorita depois de conquistar este 21º título de sua carreira e o quarto em 2024, depois dos troféus erguidos em Doha, Indian Wells e Madri.

Swiatek é a primeira tenista desde a americana Serena Williams em 2013 a conseguir emendar títulos em Madri e Roma, os dois grandes torneios em quadra de saibro antes de Roland Garros.

Sabalenka também havia sido sua vítima na final da capital espanhola. Neste sábado foi a oitava vitória de Swiatek sobre sua grande rival bielorrussa em onze jogos.

“Contra Iga nunca há pontos fáceis, é sempre difícil finalizar os pontos. Há uma razão para ela ser a número um do mundo, ela é realmente muito forte em todos os aspectos do seu jogo”, afirmou a bielorrussa. “Nunca me deu a chance de instalar meu jogo”, lamentou ela.

Na final de Madri, a batalha foi muito equilibrada e Sabalenka chegou a ter três match points a seu favor, antes de perder por 7-5, 4-6 e 7-6 (9/7). A final em Roma foi bem menos emocionante e com amplo domínio da polonesa.

Swiatek não perdeu nenhum set este ano no Foro Italico e começou a deixar clara sua superioridade logo no terceiro game, quando quebrou o saque da adversária.

Visivelmente frustrada por cometer inúmeros erros e pela pressão que sofria devido ao jogo agressivo da polonesa, Sabalenka desperdiçou sete break points no segundo e no quarto game do segundo set.

Swiatek superou essas dificuldades e voltou a assumir o controle do jogo até encaminhar a vitória e não dar chances a qualquer surpresa.

– Rainha do saibro –

Os sucessos em Madrid e Roma colocaram Swiatek, caso houvesse dúvidas, na pole position para Roland Garros, onde já foi campeã três vezes (2020, 2022 e 2023).

No saibro ela é a rainha. Ele estava jogando sua décima primeira final naquela superfície e venceu nove delas. Este ano, na terra, acumulou quatorze vitórias e uma única derrota, a que sofreu em Stuttgart diante da cazaque Elena Rybakina, campeã em Roma no ano passado e perdida desta vez na capital italiana.

“Foi uma bela final, outro grande torneio. Vocês me fizeram dar o melhor de mim mesma”, disse Swiatek a Sabalenka na cerimônia de entrega do troféu.

“Espero que possamos nos reencontrar na final de Roland Garros. Dessa vez vou te derrotar”, respondeu a bielorrussa.

jr/dr/dam/aam