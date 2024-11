Swiatek vence, mas fica fora da semifinal do WTA Finals

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/11/2024 - 14:58 Para compartilhar:

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, venceu com tranquilidade a russa Daria Kasatkina (N.9) em seu último jogo da fase de grupos do WTA Finals, nesta quinta-feira (7), mas acabou eliminada do torneio com a vitória da tcheca Barbora Krejcikova (N.13) sobre a americana Coco Gauff (N.3).

Contra Kasatkina – que de última hora substituiu a lesionada Jessica Pegula -, Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-0, em apenas 51 minutos.

“Foi um jogo muito sólido, eu sentia que estava batendo bem na bola”, comentou a polonesa após a vitória.

Apesar de ter vencido duas das três partidas no Grupo B, Swiatek não avançou à semifinal porque terminou na terceira colocação.

Ela ficou atrás de Krejicikova, que avançou como líder da chave, e de Gauff, que a derrotou há dois dias.

Defensora do título, Swiatek já havia sido eliminada na fase de grupos do WTA Finals em 2021. No ano seguinte, ela caiu na semifinal para a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo.

A eliminação da polonesa se deu porque Krejcikova derrotou Gauff por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 42 minutos.

“É uma grande vitória para mim”, comemorou a tenista tcheca. “Estou muito orgulhosa pela forma como joguei, lutando por todas as bolas”, acrescentou

Krejcikova, que perdeu para Swiatek no jogo de estreia, chega pela primeira vez à semifinal do WTA Finals e vai enfrentar a chinesa Qinwen Zheng (N.7).

A outra finalista sairá do duelo entre Aryna Sabalenka, que foi a líder do Grupo A, e Coco Gauff.

dga/pm/cb/yr/aa

Orange