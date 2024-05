Swiatek vence Madison Keys e vai às semifinais do WTA 1000 de Roma

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/05/2024 - 12:12 Para compartilhar:

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou com facilidade para as semifinais do torneio WTA 1000 de Roma nesta terça-feira (14), ao derrotar a americana Madison Keys (N.16) por 6-1 e 6-3.

Swiatek, de 22 anos, ainda não perdeu nenhum set desde que chegou à capital italiana para disputar o torneio que venceu em duas ocasiões (2021 e 2022).

“Hoje estou muito orgulhosa de mim mesma porque sinto que estou jogando melhor e com certeza este foi o melhor dia para mim em Roma”, disse Swiatek após a partida.

Nas semifinais, a polonesa enfrentará a americana Coco Gauff (N.3) ou a chinesa Quinwen Zheng (N.7) que se enfrentam também nesta terça.

Desde o início de 2024, Iga Swiatek conquistou três títulos, incluindo o WTA 1000 de Madri, há doze dias, quando venceu na final a bielorrussa Aryna Sabalenka.

Ela pode se tornar a primeira mulher desde Serena Williams, em 2013, a vencer nas capitais espanhola e italiana na mesma temporada.

jr/dam/an/aam/dd