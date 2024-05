Swiatek vence e vai enfrentar Gauff nas semifinais do WTA 1000 de Roma

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/05/2024 - 19:03 Para compartilhar:

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou com facilidade para as semifinais do torneio WTA 1000 de Roma nesta terça-feira (14), ao derrotar a americana Madison Keys (N.16) por 6-1 e 6-3.

Swiatek, de 22 anos, ainda não perdeu nenhum set desde que chegou à capital italiana para disputar o torneio que venceu em duas ocasiões (2021 e 2022).

“Hoje estou muito orgulhosa de mim mesma porque sinto que estou jogando melhor e com certeza este foi o melhor dia para mim em Roma”, disse Swiatek após a partida.

Desde o início de 2024, Iga Swiatek conquistou três títulos, incluindo o WTA 1000 de Madri, há doze dias, quando venceu na final a bielorrussa Aryna Sabalenka.

Ela pode se tornar a primeira mulher desde Serena Williams, em 2013, a vencer nas capitais espanhola e italiana na mesma temporada.

Nas semifinais, a polonesa enfrentará a americana Coco Gauff (N.3), que no último jogo desta terça-feira eliminou a chinesa Quinwen Zheng (N.7) em uma partida em que suou muito para vencer o primeiro set mas fechou o segundo sem dificuldades.

O match point foi um lance curioso: Gauff precisou dar um salto acrobático para não ser atingida e a bola acabou indo para fora, o que deu a ela a vitória e a vaga nas semifinais.

“Ah, com certeza [ia me atingir]”, disse Gauff após a partida. “Eu vi a bola e ela saiu da raquete dela muito rápido. Eu estava correndo totalmente na outra direção. Apenas tentei sair da frente porque seria uma péssima maneira de não ganhar um match point. Mas estou feliz por não ter sido atingida”, comemorou a americana.

– Simples feminino (quartas de final):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Madison Keys (EUA/N.18) 6-1, 6-3

Coco Gauff (EUA/N.3) x Quinwen Zheng (CHN/N.7) 7-6 (7/4), 6-1

