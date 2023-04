Swiatek vence e avança às oitavas do WTA 1000 de Madri

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/04/2023 - 19:37 Compartilhe

A número 1 do mundo, Iga Swiatek, avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Madri depois de vencer com autoridade a americana Bernarda Pera por 6-3 e 6-2.

Swiatek, que não pôde estar no torneio na capital espanhola no ano passado devido a uma lesão, precisou de apenas 1 hora e 15 minutos para vencer a americana.







Campeã há uma semana em Stuttgart, a polonesa busca em Madri o único grande título no saibro que ainda não está em seu currículo.

Swiatek vai enfrentar na próxima fase a russa Ekaterina Alexandrovavencedora que venceu a chinesa Qinwen Zheng com parciais de 7-5, 4-6 e 6-2.

Mais cedo, a americana Jessica Pegula derrotou a tcheca Marie Bouzkova por 6-4 e 7-6 (7/2).

Pegula, terceira cabeça de chave do torneio, venceu o primeiro set com autoridade, antes de desacelerar no segundo set, permitindo que a tcheca resistisse.

Com a partida no tie-break, a americana acelerou e rapidamente abriu 5 a 0 para acabar vencendo o tie-break e a partida.

Pegula, número três do mundo e semifinalista em Charleston e Miami, enfrentará a italiana Martina Trevisan, 18ª cabeça-de-chave, que eliminou a americana Alycia Parks com parciais de 7-6 (7/3) e 6 a 1.

Trevisan, cujo melhor resultado este ano foram as quartas de final em Miami, teve que dar tudo de si no primeiro set, antes de acelerar no segundo para vencer a partida.

Outra favorita do torneio, a russa Viktoria Kudermetova, suou muito para derrotar sua compatriota Anastasia Potapova por 7-6 (7/3), 5-7 e 6-3 em três horas.







Kudermetova desperdiçou um match point no segundo set, antes de ter o serviço quebrado e permitir a resistência da adversária.

No terceiro set, a russa quebrou o serviço no oitavo game e fechou o set com seu saque para enfrentar nas oitavas de final a compatriota Daria Kasatkina, que venceu a ucraniana Lesya Tsurenko por 6-4 e 6-2.

— Resultados do torneio WTA 1000 de Madri, 3ª fase:







Iga Swiatek (POL/N.1) x Bernarda Pera (EUA/N.28) 6-3, 6-2

Barbora Krejcikova (CZE/N.11) x Xiyu Wang (CHN) 6-4, 6-1

Petra Martic (CRO/N.27) x Anna Kalinskaya (RUS) 6-3, 4-6, 6-3

Jessica Pegula (EUA/N.3) x Marie Bouzková (CZE/N.29) 6-4, 7-6 (7/2)







Martina Trevisan (ITA/N.18) x Alycia Parks (EUA) 7-6 (7/3), 6-1

Veronika Kudermetova (RUS/N.12) x Anastasia Potapova (RUS/N.21) 7-6 (7/3), 5-7, 6-3

Daria Kasatkina (RUS/N.8) x Lesya Tsurenko (UCR) 6-4, 6-2

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.16) x Qinwen Zheng (CHN/N.22) 7-5, 4-6, 6-2

