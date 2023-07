Swiatek salva dois match points e vai às quartas de Wimbledon pela primeira vez

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/07/2023 - 17:03 Compartilhe

A número 1 do mundo Iga Swiatek salvou dois match points neste domingo e conseguiu derrotar a suíça Belinda Bencic (14ª) por 6-7 (4/7), 7-6 (7/2) e 6-3 avançando assim para sua primeiras quartas de final em Wimbledon.

Campeã em Roland Garros em 2020, 2022 e 2023, e também do US Open em 2022, a tenista polonesa de 22 anos nunca havia passado das oitavas de final na grama londrina. Ela vai enfrentar na próxima fase a ucraniana Elina Svitolina (76ª) que derrotou a bielorrussa Victoria Azarenka (20ª) com parciais de 2-6, 6-4 e 7-6 (11/9).

Swiatek afirmou que para vencer é fundamental manter a calma na hora de enfrentar um match point contra si.

“Nesses momentos é preciso jogar sem muito medo porque em geral quem tem a bola a favor é que tem mais pressão”, disse a número 1 do ranking.

Contra Bencic, depois de perder um primeiro set em que precisou de atendimento devido a dores no tendão de Aquiles, Swiatek quebrou o saque da adversária e abriu 2-0, mas então a campeã olímpica empatou em 3 a 3.

Com 5-6 e sacando, Swiatek salvou dois match points, e depois conquistou a vitória com calma no tie-break.

No set decisivo, com moral nas alturas, a polonesa logo abriu 3-1 e conseguiu então fechar a partida com um set vencido por 6-3, para festejar a vitória após três horas e três minutos de batalha na quadra central do All England Club.

— Jogos deste domingo em Wimbledon

3ª rodada (simples feminina):

Mirra Andreeva (RUS) x Anastasia Potapova (RUS/N.22) 6-2, 7-5

Oitavas de final (simples feminina):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Belinda Bencic (SUI/N.14) 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-3

Elina Svitolina (UCR) x Victoria Azarenka (BLR/N.19) 2-6, 6-4, 7-6 (11/9)

Jessica Pegula (EUA/N.4) x Lesia Tsurenko (UCR) 6-1, 6-3

Markéta Vondrousová (CZE) x Marie Bouzková (CZE/N.32) 2-6, 6-4, 6-3

