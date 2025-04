Swiatek, Pegula e Gauff se despedem nas quartas do WTA 500 de Stuttgart; Sabalenka avança

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, foi a única jogadora do Top 4 a chegar às semifinais em Stuttgart, onde neste sábado (19) três tenistas da elite foram eliminadas nas quartas de final: Iga Swiatek, Jessica Pegula e Coco Gauff, respectivamente números 2, 3 e 4 no ranking da WTA.

Quem eliminou Swiatek foi seu pesadelo pessoal, Jelena Ostapenko (nº 24), que derrotou a polonesa por 6-3, 3-6, 6-2.

A letã venceu Swiatek em todas as seis vezes em que se enfrentaram, sendo a partida deste sábado a primeira no saibro.

A polonesa, bicampeã do torneio, entrou na quadra com um retrospecto de 11-1 no saibro de Stuttgart, mas Ostapenko venceu os quatro primeiros games e quebrou o saque de Swiatek três vezes para vencer o primeiro set.

Swiatek então reagiu, levando a partida para a terceira parcial, mas Ostapenko retomou o controle da situação e enfrentará a russa Ekaterina Alexandrova (nº 22) no domingo nas semifinais.

A tenista russa havia derrotado Jessica Pegula horas antes em dois sets, por 6-0 e 6-4.

Depois de não conseguir vencer nenhum game no primeiro set, a americana de 31 anos salvou três match points quando estava perdendo por 5 a 2 no segundo set, mas não conseguiu virar o jogo.

Em outro lado do chaveamento, Gauff perdeu por 6-4 e 6-3 para a italiana Jasmine Paolini, sexta colocada no ranking mundial e vice-campeã no ano passado em Roland Garros e Wimbledon.

Paolini vai enfrentar nas semifinais Sabalenka, que não se deixou surpreender pela belga Elise Mertens (29ª), a quem derrotou por 6-4 e 6-1.

Sabalenka, três vezes vencedora de Grand Slams (Austrália 2023 e 2024, Estados Unidos 2024), melhorou ao longo da partida e acabou sendo muito superior diante de uma jogadora que enfrentou problemas no pé direito.

“Finalmente joguei minha partida”, disse Sabalenka. “Nunca tinha acontecido antes de eu jogar a primeira partida no sábado… Estou feliz com a variedade do jogo que trouxe para a quadra hoje. Sim, acho que foi um jogo muito satisfatório”.

“Tive uma semana para treinar nestas quadras, então me senti bem confortável”, acrescentou.

A bielorrussa foi vice-campeã em Stuttgart três vezes (2021, 2022 e 2023), mas nunca conseguiu levantar o troféu de campeã. Em sua primeira final, ela perdeu para a australiana Ashleigh Barty e nas duas ocasiões seguintes foi derrotada por Swiatek.

— Torneio WTA 500 de Stuttgart

– Simples feminino – Quartas de final:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Elise Mertens (BEL) 6-4, 6-1

Jasmine Paolini (ITA/N.5) x Cori Gauff (EUA/N.4) 6-4, 6-3

Ekaterina Alexandrova (RUS) x Jessica Pegula (EUA/N.3) 6-0, 6-4

Jelena Ostapenko (LAT) x Iga Swiatek (POL/N.2) 6-3, 3-6, 6-2

