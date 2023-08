Swiatek passa sem problemas para terceira rodada do US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/08/2023 - 17:32 Compartilhe

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou para a terceira rodada do US Open com uma vitória tranquila sobre a australiana Daria Saville, nesta quarta-feira (30).

Swiatek, defensora do título em Nova York, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 22 minutos.

A polonesa, que também defende sua liderança no ranking da WTA, vai enfrentar na sexta-feira a eslovena Kaja Juvan por uma vaga nas oitavas de final.

Em busca de seu quinto título de Grand Slam, Swiatek precisa ir mais longe do que a bielorrussa Aryna Sabalenka no torneio para se manter no topo do tênis feminino.

