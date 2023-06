Swiatek elogia Bia Haddad após vitória em Roland Garros: ‘Ela é uma guerreira’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/06/2023 - 19:25 Compartilhe

Algoz de Beatriz Haddad Maia na semifinal de Roland Garros, a polonesa Iga Swiatek fez elogios à brasileira após a vitória por 2 sets a 0. A número 1 do mundo disse que sua adversária nesta quinta-feira é uma “guerreira” e que estava ciente do bom momento vivido por Bia no saibro de Paris. A brasileira fez uma campanha histórica no Grand Slam francês.

“Não foi fácil, ela é uma guerreira. Então, eu sabia que teria que estar atenta em cada game porque o momento poderia mudar rapidamente. Estou feliz por ter jogado bem no tie-break (do segundo set), estou feliz por ter sido sólida. Tentei forçar em cada ponto e fico feliz que tenha dado certo”, comentou a polonesa.

Especialista no saibro, Swiatek admitiu ter enfrentado dificuldade diante de Bia ao longo dos dois sets. “Com certeza ela usou muito bem a condição de canhota. Ela tem um jogo muito bom para o saibro, com muito top spin (efeito que faz a bolinha de tênis subir rapidamente)”, analisou.

Swiatek, que manteve o status de líder do ranking com a vitória, celebrou a vaga em sua terceira final em Roland Garros – venceu as duas anteriores, em 2020 e no ano passado. “É muito incrível. Honestamente, é muito difícil jogar um torneio longo como esse. Estou muito feliz por manter minha consistência. Estou empolgada por jogar mais uma partida e ver o que vai acontecer.”

Na final, marcada para as 10h de sábado (pelo horário de Brasília), a polonesa vai enfrentar a checa Karolina Muchova, responsável pela eliminação da belarussa Aryna Sabalenka. Será a primeira final de Muchova num torneio de Grand Slam.

“Não pretendo fazer nenhuma mudança (no meu jogo). Se você está numa final, significa que sua rotina está funcionando. Nossa meta é jogar esta partida como qualquer outra. Eu sempre tento encarar assim e geralmente funciona”, declarou a polonesa.

