Swiatek domina Jabeur e ergue, em Roma, seu 5º troféu seguido Polonesa passou por tunisiana e levou o bi na Itália





Iga Swiatek, número 1 do mundo, segue sobrando no tênis feminino e, neste domingo, conquistou seu quinto título seguido ao vencer o WTA 1000 de Roma, na Itália, evento jogado no saibro com premiação de US$ 2,5 milhões.

A polonesa dominou a tunisiana Ons Jabeur, sétima colocada e que vinha de onze vitórias seguidas com título em Madri, por 2 sets a 0 com um duplo 6/2 após 1h22min.

Iga alcança sua 28ª vitória seguida e já são cinco troféus consecutivos. Ela levou quatro WTAs 1000 em Doha, no Qatar, Indian Wells, Miami e agora Roma, e o WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha. Já são onze vitórias consecutivas desde que atingiu o topo do ranking.

Iga abriu 3 a 0 no primeiro set e quebrou no fim para fazer 6/2. No segundo o domínio foi parecido e Jabeur nem com seu jogo de variação conseguiu incomodar a rival.

Iga alcança seu oitavo troféu na carreira.

E MAIS: