Swiatek derrota Kerber e vai às quartas do WTA 1000 de Roma

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Roma nesta segunda-feira (13), ao derrotar a alemã Angelique Kerber, ex-líder do ranking feminino e agora na 331ª posição.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 38 minutos.

A polonesa vai enfrentar nas quartas a americana Madison Keys (16ª), que passou pela romena Sorana Cirstea (32ª) por 2 sets a 0 (6-2 e 6-1), em um jogo que ficou paralisado por meia hora devido à invasão de ativistas do grupo ecologista Ultima Generazione.

Vestidos com coletes laranjas, eles jogaram uma substância líquida e confete na quadra, antes de serem retirados pela segurança do torneio.

“Lógico que não é o melhor sentimento quando se está em quadra, a primeira reação é pensar na própria segurança”, disse Keys.

Também nesta segunda-feira, a americana Coco Gauff (3ª) derrotou a espanhola Paula Badosa (126º), ex-número 2 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 6-4 e 6-1.

A adversária de Gauff será a chinesa Qinwen Zheng (7ª), que mais cedo bateu a japonesa Naomi Osaka (173ª), de volta ao circuito este ano após uma pausa de 16 meses, na qual se tornou mãe.

Zheng fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 23 minutos.

Osaka, ex-número 1 do mundo, teve dificuldades com seu serviço, que foi quebrado quatro vezes na partida.

Antes da eliminação, a japonesa somou três vitórias consecutivas no saibro pela terceira vez na carreira, depois de conseguir o feito em Stuttgart em 2017 e 2019.

— Resultados desta segunda-feira do WTA 1000 de Roma:

– Simples feminino – Oitavas de final:

Iga Swiatek (POL) x Angelique Kerber (ALE) 7-5, 6-3

Madison Keys (EUA) x Sorana Cirstea (ROM) 6-2, 6-1

Coco Gauff (EUA) x Paula Badosa (ESP) 5-7, 6-4, 6-1

Zheng Qinwen (CHN) x Naomi Osaka (JPN) 6-2, 6-4

Jelena Ostapenko (LET) x Rebecca Sramkova (SVK) 4-6, 6-4, 7-6 (7/3)

