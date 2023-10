Swiatek confirma favoritismo contra Samsonova e conquista WTA 1000 de Pequim, seu 16º título

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2023 - 10:10 Compartilhe

Aos 22 anos, Iga Swiatek conquistou neste domingo o 16º título de sua carreira no WTA 1000 de Pequim. O Aberto da China, último torneio WTA 1000 da temporada, foi o primeiro troféu nesta categoria para a polonesa no ano de 2023. Na decisão, na Diamond Court, a número 2 do mundo superou a russa Liudmila Samsonova (22ª) por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Este foi o quinto título de Swiatek na temporada, somando todas as competições. Ela também havia vencido em Roland Garros, Doha, Stuttgart e Varsóvia neste ano. Ela termina o Aberto da China com apenas um set perdido. Neste domingo, a polonesa soube se impor em uma noite fria em Pequim para confirmar o triunfo sobre Samsonova.

As duas tenistas conseguiram confirmar seus dois primeiros serviços no início da partida e, mesmo com games equilibrados, Swiatek conseguiu prevalecer nos seguintes, fechando o 6 a 2. No segundo set, a polonesa conseguiu uma quebra no segundo serviço da russa e ficou mais próxima do troféu. Depois, com mais uma quebra no último game, a vitória foi confirmada com um novo 6/2.

O Aberto da China serviu para a polonesa recuperar sua melhor forma no último WTA 1000 da temporada, após quedas precoces na quarta rodada do Aberto dos Estados Unidos e nas quartas de final do WTA 500 de Tóquio. No caminho para a final, a polonesa deixou duas rivais top 10 pelo caminho. Jogando com muita liberdade, ela eliminou Caroline Garcia e Coco Gauff.

Samsonova vinha de vitória nas suas últimas seis partidas contra campeãs de Grand Slams, mas não conseguiu repetir o feito contra a polonesa, que saiu vitoriosa nas três vezes que enfrentou a russa.

FINAL DAS DUPLAS

Nas duplas, na madrugada deste domingo, a espanhola Sara Sorribes Tormo e a checa Marie Bouzkova conquistaram o título do WTA 1000 de Pequim, com vitória por 2 sets a 1 sobre a mexicana Giuliana Olmos e a taiwanesa Chan Hao-ching, com uma virada com parciais de 3/6, 6/0 e 10/4.

No sábado, Sorribes Tormo e Bouzkova eliminaram a dupla brasileira composta por Luisa Stefani e Ingrid Martins por 2 sets a 0. Este foi o segundo título da espanhola e da checa como dupla, o primeiro nesta temporada e o quarto em suas respectivas carreiras. Chan e Olmos chegaram à final sem perder nenhum set no torneio.

