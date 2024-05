Swiatek bate francesa Leolia Jeanjean e vai enfrentar Osaka em Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/05/2024 - 11:24 Para compartilhar:

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu com tranquilidade a francesa Leolia Jeanjean (143ª) nesta segunda-feira (27) e vai enfrentar a japonesa Naomi Osaka na segunda rodada de Roland Garros.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em uma hora na quadra Philippe Chatrier.

Grande favorita a repetir o título em Paris, a polonesa de 22 anos não deu chances para Jeajean, que entrou na chave principal vinda do qualifying.

Depois de só vencer um game no primeiro set, a francesa se mostrou mais combativa no segundo, em especial pelas duplas faltas de Swiatek, mas acabou não resistindo à superioridade da número 1 do mundo.

Swiatek terá como próxima adversária a japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo e hoje na 134ª posição do ranking da WTA, depois de ter ficado afastada das quadras em 2023 por ter se tornado mãe.

