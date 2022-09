Swiatek bate Davis e volta às oitavas do US Open

AFP 03/09/2022 - 23:55 Compartilhe

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, derrotou neste sábado a americana Lauren Davis e se classificou pelo segundo ano consecutivo às oitavas de final do US Open.







Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em quase duas horas de partida.

A polonesa, de 21 anos, venceu sem dificuldades o primeiro set, mas no segundo teve que arregaçar as mangas para virar um placar de 4-2 a favor de Davis, número 105 do ranking da WTA.

Duas vezes campeã de Roland Garros (2020 e 2022), Swiatek continua sem perder um único set nesta edição do US Open, onde nunca conseguiu passar das oitavas de final.

Para chegar pela primeira vez às quartas, ela terá que passar pela alemã Jule Niemeier, número 108 do mundo, que neste sábado derrotou a chinesa Qinwen Zheng por 2 sets a 0.

