Swiatek, atual campeã do US Open, é eliminada nas oitavas por Ostapenko

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2023 - 1:22 Compartilhe

A polonesa Iga Swiatek, atual campeã do Aberto dos Estados Unidos, sofreu uma eliminação inesperada nas oitavas de final diante da letã Jelena Ostapenko, neste domingo (3).

Swiatek venceu o primeiro set por 6-3, mas Ostapenko, que havia vencido todos os quatro confrontos contra a polonesa, reagiu vencendo as parciais seguintes por 6-3 e 6-1 para garantir a vaga nas quartas de final onde vai enfrentar a americana Coco Gauff.

Com esta derrota, Swiatek se despedirá de seu reinado de 75 semanas como número 1 da WTA quando o ranking for atualizado após o US Open, posição que será ocupada pela bielorrussa Aryna Sabalenka.

rcw/gbv/ma/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias