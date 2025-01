Swiatek atropela Sramkova e avança à 3ª rodada do Aberto da Austrália

A número 2 do mundo, Iga Swiatek, se classificou com facilidade nesta quinta-feira (16) em Melbourne para a terceira rodada do Aberto da Austrália, com uma vitória em dois sets sobre a eslovaca Rebecca Sramkova (49ª).

A polonesa de 23 anos venceu o duelo com parciais de 6-0 e 6-2 em pouco mais de uma hora, contra uma jogadora que nunca havia chegado à segunda rodada de um torneio de Grand Slam.

“Hoje me senti muito sólida e foi um jogo muito eficiente”, disse Swiatek após o triunfo. “Estou feliz por ter mantido meu foco”, acrescentou.

Cinco vezes campeã de torneios ‘majors’, a polonesa enfrentará na 3ª fase a britânica Emma Raducanu (61ª), campeã do US Open em 2021, que derrotou a americana Amanda Anisimova (35ª) por 6-3 e 7-5.

Semifinalista em Melbourne em 2022, mas derrotada na 3ª rodada da última edição do Aberto da Austrália, Swiatek teve que dominar o vento na Rod Laver Arena, diante de uma tenista a quem ainda não havia enfrentado no circuito.

Um dia depois da eliminação precoce da chinesa Qinwen Zheng (5ª), finalista em 2024, a polonesa se junta na 3ª rodada à bicampeã Aryna Sabalenka (1ª) e à sua rival americana Coco Gauff (3ª), que se classificaram na quarta-feira.

