Swiatek atropela Raducanu e vai às oitavas do Aberto da Austrália

A polonesa Iga Swiatek se mostrou implacável neste sábado (18) contra a britânica Emma Raducanu, num jogo em que perdeu apenas um game e venceu por 6-1 e 6-0 se clasificando assim para as oitavas de final do Aberto da Austrália.

A número dois do mundo e quatro vezes campeã do Grand Slam, que nunca conquistou o título em Melbourne, superou a jovem britânica que em 2021 surpreendeu o mundo ao vencer o Aberto dos Estados Unidos vinda do qualifying.

Após o 1 a 1 inicial, a polonesa venceu onze games seguidos e fechou a partida em uma hora e dez minutos.

“Me senti muito confiante, então pressionei mais”, disse Swiatek no final da partida, na qual marcou 24 winners e acumulou apenas 12 erros não forçados.

“Ter convertido todos esses break points também foi importante, por isso estou muito feliz com o desempenho de hoje”, acrescentou.

A polonesa, que no final do ano passado cumpriu um mês de suspensão devido a um exame antidoping positivo inicialmente involuntário, busca seu primeiro título em Melbourne, onde só havia conseguido avançar às oitavas de final em 2022, quando depois alcançou a semifinal.

dh/mp/dbh/aam