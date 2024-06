Swiatek atropela Potapova com duplo 6-0 e vai às quartas de final de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/06/2024 - 11:57 Para compartilhar:

A número 1 do mundo e grande favorita ao título em Roland Garros, a polonesa Iga Swiatek, se classificou com facilidade para as quartas de final do torneio parisiense após aplicar um duplo 6-0 em apenas 40 minutos de jogo contra a russa Anastasia Potapova (N.41).

“Eu estava muito concentrada. Não estava olhando para o placar e jogando meu tênis. Foi muito rápido e bem estranho”, admitiu a polonesa de 22 anos após sua grande exibição.

Três vezes campeã no saibro parisiense (2020, 2022 e 2023), Swiatek não se incomodou com a adversária nem com o frio que tomou conta da quadra Philippe Chatrier numa manhã de domingo sem chuva, mas com temperaturas de outono.

Potapova venceu o sorteio e optou por começar a partida sem sacar, achando que poderia pressionar Swiatek desde o início, mas a polonesa passou por cima como um furacão, permitindo que a russa marcasse apenas 10 pontos em toda o jogo, nenhum deles devolvendo o saque no segundo set, que a número 1 terminou com três games se sofrer pontos quando teve o serviço a favor.

Exceto pela partida da segunda rodada contra a ex-número 1 japonesa Naomi Osaka, Swiatek não teve dificuldades em nenhum dos outros três jogos, nos quais não perdeu um único set.

Nas quartas de final, Swiatek enfrentará a tcheca Marketa Vondrousova (N.6), campeã de Wimbledon no ano passado e finalista de Roland Garros em 2019, que derrotou a sérvia Olga Danilovic (N.125) por 6-4 e 6-2.

