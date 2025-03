Swiatek ‘atropela’ Muchova e assegura classificação nas quartas de Indian Wells

Iga Swiatek continua arrasando as suas adversárias nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, ela não deu chances para a checa Karolina Muchova (15ª) e venceu a rival por 2 sets a 0 ao aplicar um duplo 6/1, em apenas 57 minutos. O resultado classificou a número 2 do mundo para as quartas do WTA 1000 de Indian Wells.

A polonesa vem sobrando em quadra. Em sua estreia, ela cedeu apenas dois games para Caroline Garcia e repetiu a performance diante de Dayana Yastremka. De olho no tricampeonato em Indian Wells, a TOP 10 espera a sua próxima rival do confronto entre a chinesa Qinwen Zhen e a ucraniana Marta Kostyuk.

A partida começou com quase uma hora de atraso por causa do mau tempo. Quando o jogo, enfim, começou, Swiatek logo colocou as cartas na mesa ao abrir 4/0 já na primeira parcial. Com a vitória encaminhada, ela apenas administrou as trocas de bola para fechar em 6/1.

Muchova tentou reagir nos segundo set, alternou bolas curtas com paralelas e ainda golpes de fundo de quadra. No entanto, a experiência de Iga ditou o ritmo do duelo. Ao dominar bem os ralis e com um saque potente, a polonesa seguiu dominante. Liderou a estatística de winners (12 a 9) e teve apenas quatro erros não forçados contra 19 de sua adversária, triunfando novamente com um 6/1.

Jasmine Paolini (6ª) também venceu pela rodada desta terça-feira pelo torneio de Indian Wells ao superar Jaqueline Cristian (79ª) por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/4.

Já no masculino, o Top 10 Stefanos Tsitsipas (9º) deu adeus ao torneio no duelo com Holger Rune, atualmente 13º na lista da ATP. O jovem dinamarquês de 21 anos derrotou o rival grego com um duplo 6/4, e já igualou a melhor campanha da carreira em Indian Wells ao assegurar um lugar nas quartas do torneio.