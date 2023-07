Swiatek atropela espanhola Sara Sorribes e vai à terceira rodada de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2023 - 15:38 Compartilhe

Com direito a ‘pneu’, a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou com facilidade para a terceira rodada do torneio de Wimbledon, ao derrotar a espanhola Sara Sorribes (84ª) nesta quarta-feira (5).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-0, em uma hora e nove minutos.

Desde o primeiro game, a polonesa deixou evidente sua superioridade, quebrando de cara o serviço de Sorribes.

A espanhola até conseguiu uma quebra no primeiro set, mas pouco impôs resistência na partida e a vitória de Swiatek, recentemente campeã de Roland Garros, foi uma simples formalidade.

Na próxima fase, a polonesa vai enfrentar a vencedora do duelo entre a croata Petra Martic (29ª) e a francesa Diane Parry (96ª), que se enfrentam na quinta-feira.

