Swiatek atropela Collins e vai às oitavas em Cincinnati

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, não tomou conhecimento da americana Danielle Collins a quem venceu com um retumbante 6-1 e 6-0 nesta quarta-feira (16) e avançou para as oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati, último torneio de preparação para o US Open, que começa no final do mês.

Swiatek, quatro vezes campeã de Grand Slams, incluindo o último Aberto dos Estados Unidos, aguarda agora a vencedora da partida entre a chinesa Qinwen Zheng e a veterana americana Venus Williams.

Já a americana Jessica Pegula, terceira cabeça-de-chave, teve mais trabalho para eliminar a italiana Martina Trevisan de virada, por 6-7 (2/7), 6-2 e 6-3 e vai enfrentar nas oitavas de final a vencedora do jogo entre a belga Elise Mertens e a tcheca Marie Bouzkova.

No Masters 1000 masculino, o russo Daniil Medvedev, terceiro cabeça de chave, derrotou o italiano Lorenzo Musetti por 6-3 e 6-2 e nas oitavas de final terá pela frente o alemão Alexander Zverev, décimo sexto cabeça de chave, que venceu o japonês Yoshihito Nishioka por 7-5 e 6-4.

— Resultados desta quarta-feira do torneio de Cincinnati:

– Simples feminino (WTA-1000)

Segunda rodada:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Danielle Collins (EUA) 6-1, 6-0

Markéta Vondrousová (CZE/N.10) x Anastasia Potapova (RUS) 6-4, 6-2

Jessica Pegula (EUA/N.3) x Martina Trevisan (ITA) 6-7 (2/7), 6-2, 6-3

Daria Kasatkina (RUS/N.14) x Varvara Gracheva (FRA) 6-3, 6-1

– Simples masculino (Masters 1000)

Segunda rodada:

Tommy Paul (EUA/N.14) x Ugo Humbert (FRA) 6-1, 7-6 (7/4)

Alexander Zverev (ALE/N.16) x Yoshihito Nishioka (JPN) 7-5, 6-4

Daniil Medvedev (RUS/N.3) x Lorenzo Musetti (ITA) 6-3, 6-2

Taylor Fritz (EUA/N.9) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-4, 7-6 (7/1)





Max Purcell (AUS) x Casper Ruud (NOR/N.5) 6-4, 3-6, 6-4

Dusan Lajovic (SRB) x Jannik Sinner (ITA/N.8) 6-4, 7-6 (7/4)

