Swiatek atropela campeã de Wimbledon e encara vencedora do US Open na semi de Roland Garros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 9:58 Para compartilhar:

Iga Swiatek voltou a dar show na quadra central de Roland Garros. A tenista polonesa atropelou a checa Marketa Vondrousova, atual campeã de Wimbledon, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/0, em apenas 1h02min. O triunfo desta terça-feira garantiu a número 1 do mundo na semifinal, quando terá pela frente mais uma campeã de Grand Slam.

Atual bicampeã de Roland Garros, Swiatek soma agora 19 vitórias consecutivas no saibro do Grand Slam francês. Sua última derrota em Paris aconteceu nas quartas de final da edição de 2021. A polonesa também foi campeã do torneio em 2020 e é franca favorita ao tetracampeonato neste ano.

Swiatek registrou ainda mais um “pneu” nesta edição de Roland Garros. Já são três, sendo dois destes sets vencidos por 6/0 sobre a russa Anastasia Potapova, nas oitavas de final. Até agora a polonesa perdeu apenas um game em cinco partidas, na segunda rodada, contra a japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo.

Desde então, Swiatek vem enfileirando vítimas, como fez nesta terça. A líder do ranking faturou cinco quebras de saque sobre Vondrousova, atual número seis do mundo. A checa teve apenas uma chance para quebrar o saque da rival, mas não aproveitou a oportunidade. A polonesa disparou 25 bolas vencedoras, mais do que o dobro das 12 da checa. E cometeu apenas nove erros não forçados, contra 18 de Vondrousova.

Após despachar a atual campeã de Wimbledon, Swiatek terá pela frente a americana Coco Gauff, atual campeã do US Open. A terceira colocada do ranking superou nesta terça a tunisiana Ons Jabeur, nona do ranking, por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. Assim, Swiatek e Gauff vão reeditar a final de Roland Garros de 2022, quando a polonesa levou a melhor em dois sets.

A tenista da Polônia, que somou nesta terça sua 40ª vitória sobre uma rival do Top 10, também se destaca no retrospecto geral sobre a americana. Em 11 confrontos, venceu 10, incluindo os três últimos, sem perder um set sequer. Gauff faturou sua única vitória na quadra dura de Cincinnati, no ano passado.

A outra semifinal só será definida na quarta-feira. As tenistas que disputarão uma vaga na grande decisão vão sair dos seguintes confrontos: Jasmine Paolini x Elena Rybakina e Mirra Andreeva x Aryna Sabalenka.