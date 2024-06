Swiatek arrasa com duplo 6 a 0 em Roland Garros e Gauff passa fácil por algoz de Bia Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/06/2024 - 9:25 Para compartilhar:

As primeiras tenistas classificadas para as quartas de final de Roland Garros foram conhecidas neste domingo e duas das principais favoritas deram show em quadra. Atual bicampeã e líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek avançou com bicicleta (duplo 6 a 0) diante da russa Anastasia Popatova, enquanto a americana Coco Gauff, terceira favorita, desperdiçou apenas três games para acabar com a empolgação de Elisabetta Cocciaretto, algoz da brasileira Bia Haddad na estreia.

Depois de flertar com a eliminação em seu segundo jogo, diante da japonesa Naomi Osaka, no qual ficou em desvantagem no terceiro set por 5 a 2, Swiatek parece ter mudado de postura em Roland Garros e com o resgate de seu jogo ofensivo, embalou.

Foram somente 40 minutos de jogo da polonesa contra a russa Popatova, que até tentou fazer algo diferente, colocando Swiatek para correr em algumas jogadas, mas sem conseguir finalizar os pontos. O líder estava bem veloz e firme nas batidas na bola.

“Eu estava muito focada, mas foi muito rápido e bem estranho”, admitiu Swiatek após a partida. Foi a 16ª vitória seguida da polonesa em Roland Garros. E a segunda por bicicleta no Grand Slam de Paris – superou a chinesa Wang Xiyu de maneira arrasadora na edição passada.

O próxima compromisso da melhor do mundo será na terça-feira, provavelmente na Philippe-Chatrier, a quadra central, mais uma vez. E diante de uma rival que promete dar mais trabalho. Swiatek terá pela frente a quinta favorita, a checa Marketa Vondrousova, que passou por Olga Danilovic, da Sérvia, com 6/4 e 6/2.

Caso vença, Swiatek pode reencontrar Coco Gauff, de quem ganhou 11 de 12 jogos, na semifinal. A americana também ganhou fácil neste domingo. Teve pela frente a italiana Elisabetta Cocciaretto, que já havia despachado duas cabeças de chave, entre elas Bia Haddad, e não deu chances, avançando com 6/1 e 6/2 em 61 minutos.