‘Sweet Home’: Netflix renova série coreana para mais duas temporadas; assista o teaser

A Netflix divulgou recentemente que a série coreana de terror ‘Sweet Home’ foi renovada para uma segunda e terceira temporadas. A plataforma também revelou um teaser que anuncia a renovação.

As novas temporadas terão o retorno do protagonista Song Kang (Nevertheless) para os novos episódios, ao lado dos coadjuvantes Lee Jin-wook, Lee Si-young, Go Min-si e Park Gyu-young. Quem também volta é o diretor Lee Eung-bok.





“Sweet Home traz a trama de Hyun-soo (Song), um jovem solitário que perdeu toda a sua família em um acidente. Quando o mundo é assolado por uma praga que transforma humanos em monstros, ele precisa se unir a um grupo improvável de aliados para sobreviver”, diz a sinopse

Confira