Swansea x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações

O Manchester City vai até o País de Gales e enfrenta o Swansea pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra nesta quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). A equipe de Pep Guardiola vive um ótimo momento na Premier League, está na final da Copa da Liga Inglesa, mas tem pela frente um dos times mais fortes da Championship.

– Na nossa cabeça, após o jogo contra o Liverpool, só temos o Swansea e tentamos ver o máximo de jogos possíveis, como contra Norwich e Brentford. Temos que nos preparar e vencer, não tem segredos. Eu vejo a consistência defensiva do Swansea, são físicos, tem jogadores de qualidade no meio e no ataque. Será um teste difícil – afirmou Guardiola.

O Manchester City derrotou dois adversários modestos nas primeiras fases, como Birmingham e Cheltenham Town. Já o Swansea eliminou o Stevenage e goleou o Nottingham Forest. Ambos os clubes também vivem bons momentos me suas divisões do futebol inglês e prometem um jogo equilibrado.

Swansea x Manchester City

Data e horário: 10/2/2021, às 14h30 (de Brasília)

Local: Liberty Stadium, em Swansea (GBR)

Onde assistir: DAZN

SWANSEA (Técnico: Steve Cooper)

Woodman; Naughton, Cabango e Guehi; Roberts, Hourihane, Dhanda, Grimes e Manning; Lowe e Ayew.

Desfalques: Korey Smith, Liam Cullen e Steven Benda (machucados).

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Steffen; Walker, Garcia, Laporte e Mendy; Fernandinho e Doyle; Mahrez, Bernardo Silva e Torres; Jesus.

Desfalques: De Bruyne e Ake (machucados).

