Svitolina vence Kudermetova e vai às quartas do Aberto da Austrália

A tenista ucraniana Elina Svitolina, número 27 do mundo, se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália ao vencer a russa Veronika Kudermetova nesta segunda-feira (20).

Svitolina fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, em uma hora e 23 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Esta é a terceira vez que a ucraniana de 27 anos chega às quartas no Aberto da Austrália. A última havia sido em 2019.

“Isso foi há anos”, comentou a jogadora após a vitória.

Svitolina evitou cumprimentar Kudermetova ao final da partida devido a guerra em seu país contra a Rússia.

A organização do torneio exibiu um aviso nos telões da arena para informar aos espectadores que não haveria o cumprimento entre as tenistas e pedir “respeito nestas circunstâncias difíceis”.

A próxima adversária de Svitolina sairá do confronto entre a cazaque Elena Rybakina (N.7) e a americana Madison Keys (N.14).

dh/mp/mas/arm/cb