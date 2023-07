Svitolina bate Swiatek e vai enfrentar Vondrousova nas semifinais de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2023 - 13:08 Compartilhe

A tenista ucraniana Elina Svitolina, número 76 do mundo, se classificou para as semifinais de Wimbledon nesta terça-feira (11), ao derrotar a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking da WTA.

Svitolina fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-7 (5/7) e 6-2, em duas horas e 39 minutos.

Esta é a segunda vez que a ucraniana chega às semifinais de Wimbledon. A primeira delas foi em 2019, mesmo ano em que também foi semifinalista do US Open.

“Não foi fácil jogar contra Iga. Ela é a número 1 e sempre luta”, afirmou Svitolina, que também se mostrou muito grata pelo apoio que a polonesa vem mostrando à Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro do ano passado.

“Ela não só é uma grande campeã, mas também uma pessoa incrível. Foi a primeira a ajudar os ucranianos e foi uma ajuda enorme”, afirmou jogadora, reconhecendo que “não é fácil jogar contra alguém com quem compartilha bons momentos”.

Svitolina vai enfrentar por uma vaga na final a tcheca Marketa Vondrousova (42ª), que mais cedo eliminou a americana Jessica Pegula (4ª).

Depois de estar perdendo o terceiro set por 4-1, Vondrousova conseguiu uma virada impressionante para fechar o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6 e 6-4, em duas horas de duelo.

A tcheca de 24 anos nunca tinha passado da segunda rodada de Wimbledon.

Para Pegula, de 29 anos, esta foi a sexta derrota em seis jogos de quartas de final que disputou em torneios de Grand Slam. Nesta terça-feira, ela esteve perto de vencer após um primeiro set eletrizante, que teve cinco quebras de serviço.

Depois de empatar na segunda parcial, a americana vencia o terceiro set por 3-1 quando o jogo foi interrompido para que o teto retrátil da quadra fosse fechado devido à chuva.

A partir de então, Pegula esbarrou na resistência de Vondrousova, que conseguiu duas quebras e venceu cinco games seguidos para sair com a heroica vitória.

