SVB Securities será adquirido em aquisição liderada por fundador Jeff Leerink

O SVB Securities, negócio de banco de investimento vinculado ao Silicon Valley Bank (SVB), será adquirido em uma aquisição liderada por Jeff Leerink, fundador e diretor executivo da unidade. O acordo é apoiado por fundos administrados pelo Baupost Group, do bilionário Seth Klarman, afirmou o ex-controlador do SVB em comunicado divulgado no domingo, 18.

O SVB Financial Group, que era dono do banco com foco em tecnologia, está em processo de recuperação judicial desde meados de março.

O grupo licitante pagará US$ 55 milhões em espécie pelo SVB Securities, reembolsará cerca de US$ 26 milhões em dívidas subordinadas e assumirá outras responsabilidades, de acordo com documento apresentado ao Tribunal de Falências dos EUA.

A transação, que poderá receber aprovação judicial até o final deste mês, fará com que o SVB Securities volte a ser chamado de Leerink Partners.

A empresa, que tem sede em Boston, foi aberta como Leerink Swann em 1995 e é conhecida por seu foco no setor de saúde. Seu fundador continuou administrando o negócio depois de ele ter sido adquirido pelo SVB Financial, em 2019.

A unidade de pesquisa de ações MoffettNathanson continuará sob controle do SVB Financial e não fará parte da aquisição. Fonte: Dow Jones Newswires.

