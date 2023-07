SVB Financial Group processa agência americana FDIC para recuperar cerca de US$ 2 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 15:15 Compartilhe

O SVB Financial Group, ex-proprietário do Silicon Valley Bank (SVB), está processando a agência americana Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), pedindo de volta cerca de US$ 2 bilhões que o grupo havia depositado no banco e que a reguladora apreendeu após sua quebra.

Quando a FDIC assumiu o controle do SVB em março, os reguladores federais disseram que os depositantes poderiam acessar todos os seus fundos armazenados no banco, em vez dos US$ 250 mil padrão garantidos pelo seguro de depósito federal.

O SVB Financial Group, holding falida que controlava o agora extinto credor, ressaltou em seu processo que a FDIC rejeitou suas tentativas de arrecadar quase US$ 2 bilhões que depositou no Silicon Valley Bank. A FDIC se recusou a comentar sobre o processo.

Quase todos os ativos e depósitos do banco falido foram transferidos para o novo proprietário, First Citizens Bancshares, no fim de março, embora a FDIC tenha retido os depósitos feitos pelo ex-controlador, SVB Financial, argumentando que eles poderiam ser usados para ajudar a pagar pelos custos da falência do banco.

Os advogados que representam o SVB Financial pediram ao juiz de falências que supervisiona sua reestruturação para forçar a FDIC a dar-lhes pelo menos acesso parcial aos fundos e fornecer uma explicação dentro de duas semanas sobre como pretende fazer o SVB arcar com os custos da falência do banco, de acordo com um processo apresentado nesse domingo, 9, ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

“Os US$ 1,93 bilhão em fundos da conta são o principal ativo imobiliário”, disseram os advogados que representam o SVB Financial em seu processo. A “falta de acesso a esses fundos da conta está impedindo a capacidade da empresa de se reorganizar”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias