Suzy Rêgo se prepara para estrelar peça ‘Uma Ideia Genial’, em São Paulo

Da Redação 15/12/2024 - 8:00

A atriz Suzy Rêgo, de 57 anos, já chamou atenção no passado ao atuar em grandes novelas brasileiras, como ‘A Viagem’, ‘Era Uma Vez…’, ‘Império’, e mais recentemente em ‘Todas As Flores’, do Globoplay. Agora, ela se prepara para estrelar no mês que vem a peça ‘Uma Ideia Genial’.

O espetáculo tem estreia marcada para o dia 24 de janeiro, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, com direção de Alexandre Reinecke.

No palco, Suzy interpreta Marion, e faz par romântico com o ator Cássio Gabus Mendes, que dá vida a Arnaud. Zezeh Barbosa e Ary França são outros artistas que compõe a peça.

A construção da personagem tem sido feita desde as primeiras leituras, sendo lapidada junto à direção, para compreender os tons e as composições, além das referências que vem de outras tantas comédias produzidas com direção de Reinecke, e também de trabalhos anteriores, quando foi dirigida por Bibi Ferreira, Marcos Caruso e Eduardo Martini.

Anteriormente neste ano, Suzy esteve ao lado de Cristiana Oliveira e Eduardo Martini na peça ‘Cá entre Nós’, em São Paulo, e que deve voltar em cartaz para uma despedida em 2025.