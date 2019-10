Suzuki confirma Jimny Sierra para novembro

Rio – Apresentado no Brasil durante o último Salão do Automóvel de São Paulo, o Suzuki Jimny Sierra chega em novembro. A 4ª geração deste SUV compacto chega importada da China em três versões, incluindo duas com câmbio automático: Jimny Sierra 4YOU AT, Jimny Sierra 4YOU MT e Jimny Sierra 4STYLE. Segundo a montadora, o novo modelo conviverá com a atual geração, que é produzida nacionalmente, na fábrica da Suzuki Veículos em Catalão (GO).

Em relação ao Jminy atual, o Sierra foi modificado de ponta a ponta. A começar pelo power train que traz o motor 1.5L de 108 cv de potência e 14,1 kgfm de torque, com destaque para a opção pela transmissão automática, além, é claro, da versão manual de cinco marchas. Há tração integral, chamada pela marca de AllGrip Pro, com reduzida e função LSD, que torna a transposição de obstáculos ainda mais fácil. Além disso, o lançamento também terá controle de estabilidade (ESP), assistente de partida e descida em rampas.

Os ângulos de entrada e saída do 'jipinho' são de 37 graus e 45 graus, respectivamente. Já a altura em relação ao solo é de 28 centímetros – Divulgação