Suzano tem queda no lucro no 1° tri com recuo em vendas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 18:30 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A fabricante brasileira de celulose Suzano registrou queda de 49% no lucro líquido no primeiro trimestre em relação a igual período do ano anterior, impactado principalmente por menores preços de celulose e vendas, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira.







A Suzano teve lucro líquido trimestral de 5,24 bilhões de reais, ligeiramente abaixo da estimativa dos analistas consultados pela Refinitiv, de 5,26 bilhões de reais.

(Reportagem de Peter Frontini)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias