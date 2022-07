Suzano tem lucro de R$182 mi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A Suzano teve lucro líquido de 182 milhões de reais no segundo trimestre, forte queda ante o resultado positivo de 10,3 bilhões obtido no mesmo período do ano, apesar do resultado operacional ter avançado 23% no período.







A maior produtora de celulose de eucalipto do mundo teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 6,3 bilhões de reais de abril a junho, ante 5,1 bilhões no mesmo período de 2021, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira.

(Por Alberto Alerigi Jr.)