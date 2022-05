Suzano tem lucro de R$10,3 bi no 1º tri, apoiado em resultado financeiro

SÃO PAULO (Reuters) – A Suzano viu o lucro líquido disparar no primeiro trimestre, catapultado por ganhos com operações com derivativos que tiveram um resultado positivo de mais de 6 bilhões de reais, segundo balanço publicado nesta quarta-feira.





A companhia, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, teve lucro líquido de 10,3 bilhões de reais entre janeiro e março, apesar do volume vendido de celulose ter caído 10% ante mesmo período do ano passado.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do período, de 5,12 bilhões de reais, foi 5% maior que o de um ano antes, mas marcou uma queda de 19% na comparação com os três últimos meses de 2021.

Analistas, em média, esperavam que a Suzano divulgasse Ebitda de 5,4 bilhões de reais para o primeiro trimestre.

(Por Alberto Alerigi Jr.)