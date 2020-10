Suzano: prejuízo líquido cai 66,54% no trimestre, para R$ 1,157 bilhão

A Suzano Papel e Celulose reportou prejuízo líquido de R$ 1,157 bilhão no terceiro trimestre de 2020. O valor representa queda de 66,54% na comparação com o prejuízo líquido de R$ 3,460 bilhões de igual período do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 29, em balanço enviado à CVM.

A empresa reportou ainda prejuízo líquido atribuído aos sócios da empresa controladora de R$ 1,160 bilhão. O valor representa queda de 66,47% na comparação com o prejuízo líquido atribuído aos controladores de R$ 3,460 bilhões em igual período do ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 3,779 bilhões, alta de 58% ante o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, a receita da companhia fechou o trimestre em R$ 7,470 bilhões, crescimento de 13,2% ante R$ 6,599 bilhões registrado na mesma base de comparação.

A empresa informou que o período foi marcado, mais uma vez, pela sólida capacidade de geração de caixa, pelo forte volume de vendas, mesmo diante do trimestre sazonalmente mais fraco do ano, e pela redução da dívida líquida e da alavancagem.

