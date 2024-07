Suzano: operações do Projeto Cerrado tiveram início neste domingo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 7:19 Para compartilhar:

A Suzano informou que teve início neste domingo, 21 a operação da nova fábrica de produção de celulose de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, denominada Projeto Cerrado, com capacidade de produção anual de 2,55 milhões de toneladas de celulose branqueada de eucalipto. A companhia tinha anunciado em junho que o início da operação seria em meados de julho.

As estimativas sobre o volume de produção da nova planta já divulgadas estão mantidas: 900 mil toneladas em 2024 e atingindo 2,0 milhões de toneladas ao final de 12 meses de operação a contar de hoje. A companhia estima um prazo de aproximadamente 9 meses para conclusão da curva de aprendizado.

“A Suzano, seus fornecedores e demais parceiros do Projeto Cerrado trabalharão juntos na fase de rampup iniciada, visando executá-la de forma adequada e conforme planejado”, diz a companhia em fato relevante.