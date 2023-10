Suzano neutraliza 102 t de carbono de embalagens de medicamentos por meio de parceria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2023 - 17:26 Compartilhe

A Suzano, por meio de parceria com a gráfica Box Print e a farmacêutica Merck, realizou uma ação para neutralizar mais de 102 toneladas de dióxido de carbono (CO2) geradas no processo de fabricação de 6 milhões de caixas para medicamentos. Segundo a empresa, a ação tem como objetivo compartilhar o benefício da compensação de carbono com seus clientes e usuários finais, agregando valor em termos de sustentabilidade.

Para compensar as emissões, serão empregados 103 créditos de carbono distribuídos pela Suzano e Box Print. Cada crédito equivale a uma tonelada de CO2 evitada ou compensada.

A iniciativa contou ainda com o apoio de uma consultoria para mapear e calcular a pegada de carbono no ciclo de vida das embalagens, desde transporte das matérias-primas até a produção e transporte final das caixas de medicamentos.

De acordo com a Suzano, a neutralização das embalagens já foi realizada, pois os créditos usados para esta ação já foram destinados para esta iniciativa e cancelados na plataforma de registro Verra.

O diretor executivo de Papel e Embalagem da Suzano, Fabio Almeida, acrescenta que a iniciativa reforça a estratégia da Suzano com foco em avançar na descarbonização da economia global.

“A empresa está constantemente buscando novas oportunidades para gerar créditos de carbono em diferentes áreas do negócio e buscando parcerias para reduzir as emissões líquidas de carbono em toda a cadeia de valor”, afirmou o executivo.

