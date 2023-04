Suzano manterá estoques de celulose em nível baixo nos próximos meses

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/04/2023 - 11:09 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Suzano deve manter os estoques de celulose abaixo de um nível ótimo de operação, em meio a um mercado com queda de demanda em algumas regiões e perspectivas de entrada de novas capacidades produtivas no futuro próximo, disseram executivos da companhia nesta sexta-feira.







“Cometemos um erro em 2019 quando tivemos um grande aumento de estoques…Vamos manter em nível baixo agora”, disse o presidente da Suzano, Walter Schalka, em conferência com analistas.

A companhia divulgou na noite da véspera queda de 49% no lucro líquido no primeiro trimestre em relação a igual período do ano anterior, em resultado impactado principalmente por menores preços de celulose e vendas.

“Não acredito que o nível de preço atual (da celulose) seja sustentável no longo prazo”, disse Schalka.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

