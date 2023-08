Suzano: lucro líquido no 2º trimestre chega a R$ 5,078 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 18:46 Compartilhe

O lucro líquido da Suzano no segundo trimestre de 2023 somou R$ 5,078 bilhões, o que representa alta de 2690% ante os R$ 182 milhões do mesmo período de 2022, quando a companhia sofreu um forte revés em seu resultado financeiro devido às oscilações do câmbio. Na comparação com os três primeiros meses de 2023, porém, houve queda de 3% sobre o lucro de R$ 5,243 bilhões.

A companhia afirma em seu release de resultados, que essa queda em relação ao trimestre anterior “foi decorrente da queda do resultado operacional e da maior despesa de IR/CSLL diferidos (por sua vez explicada principalmente pelo maior resultado positivo com variações cambiais e operações com derivativos)”.

“Esses efeitos foram parcialmente compensados pelas variações positivas no resultado financeiro e pela reavaliação positiva do ativo biológico na rubrica outras receitas/despesas operacionais”, acrescenta a Suzano.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Suzano atingiu R$ 3,919 bilhões no segundo trimestre do ano. O valor é 38% menor na comparação anual e representa recuo de 36% ante o trimestre imediatamente anterior.

Para justificar o recuo do Ebitda em relação ao mesmo período de 2022, a Suzano cita o menor preço médio líquido da celulose em dólar (-21%), o menor volume vendido (-6%), o aumento do CPV base caixa (+2%), em função do maior custo caixa de produção, e o maior G&A base caixa (+18%), sobretudo por maiores despesas administrativas função da elevação dos gastos com pessoal.

Quanto à receita líquida, o resultado da Suzano foi de R$ 9,16 bilhões no segundo trimestre de 2023. O valor representa queda de 20% na comparação anual e uma redução de 19% ante os três meses imediatamente anteriores.

Ainda segundo a Suzano, a queda em relação ao segundo trimestre de 2022 “é explicada principalmente pelo menor preço médio líquido da celulose em dólar (-21%) e pelo menor volume de vendas no período (-6%)”.

