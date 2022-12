Suzano lidera perdas do Ibovespa após anunciar aumento nos investimentos para 2023

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 10:35 Compartilhe

(Reuters) – As ações da Suzano chegaram a recuar quase 6% nos primeiros negócios desta sexta-feira, após a maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo anunciar na véspera estimativa de investimento de 18,5 bilhões de reais para o próximo ano, acima dos 16,1 bilhões previstos para 2022.

Às 10:33, os papéis caíam 4,27%, a 50,9 reais, respondendo pelo pior desempenho do Ibovespa, que recuava 0,56%. No pior momento, as ações da empresa chegaram a 50,11 reais (-5,76%). No setor, as units de Klabin cediam 1,62%.

Para analistas do Itaú BBA, a notícia sobre o aumento dos investimentos é ligeiramente negativa, com o capex anunciado acima das previsões, principalmente por causa do acréscimo dos investimentos para o projeto Cerrado e manutenção. Ainda assim, eles reiteraram a preferência por Suzano em relação à Klabin.

A Suzano também disse nesta sexta-feira que distribuirá aos acionistas 2,35 bilhões de reais em dividendos intercalares, segundo comunicado. O pagamento ocorrerá em 27 de dezembro deste ano e terá como base a posição acionária do dia 16.

